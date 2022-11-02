Где и во сколько смотреть матч Бельгия – Канада в Казахстане 23 ноября, Чемпионат мира по футболу 2022
Сборные Бельгии и Канады встретятся в 1-м туре группы «F» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится в ночь с 23 на 24 ноября в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
Календарь ЧМ-2022 здесь.
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Ahmed bin Ali Stadium»
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