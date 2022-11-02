Матч Марокко – Хорватия 23 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

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Сборные Марокко и Хорватии встретятся в 1-м туре группы «F» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится 23 ноября в 16:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Olimpbet дает коэффициент 4.39 на победу Марокко, шансы хорватов оцениваются в 1.95. Ничью можно взять за 3.39. 

Календарь ЧМ-2022 здесь.

Марокко – Хорватия
Дата проведения
23 ноября, 13.00, «Al-Khor Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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