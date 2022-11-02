Матч Франция – Австралия 22 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана
Сборные Франции и Австралии встретятся в 1-м туре группы «D» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится в ночь с 22 на 23 ноября в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
Olimpbet дает коэффициент 1.27 на победу Франции, шансы австралийцев оцениваются в 12. Ничью можно взять за 6.18.
Календарь ЧМ-2022 здесь.
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.00, «Al Janoub Stadium»
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