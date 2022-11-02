Матч Германия – Япония 23 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана
Сборные Германии и Японии встретятся в 1-м туре группы «Е» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится 23 ноября в 19:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
Olimpbet дает коэффициент 1.42 на победу Германии, шансы японцев оцениваются в 7.5. Ничью можно взять за 4.98.
Календарь ЧМ-2022 здесь.
- Дата проведения
- 23 ноября, 16.00, «Khalifa International Stadium»
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