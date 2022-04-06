Сакен Бибосынов о поражении на турнире в Тайланде: «Судьи помогли местному боксеру, которого я побеждал на ЧМ»

На турнире в Тайланде бронзовый призер олимпийских игр, чемпион мира Сакен Бибосынов неожиданно проиграл решением судей местному боксеру Танарату Саенфету.

Казахстанец в интервью Bassport.kz рассказал, что считает поражение несправедливым и назвал главный старт года:

«Это мой первый турнир после ЧМ. У меня было два боя. Судьи помогли местному боксеру – тайцу, которого я побеждал на ЧМ.

В спорте победа и поражение идут рядом. Это тоже будем опытом для меня. После каждого проигрыша мы возвращаемся сильнее.

Тренеры поддержали меня и попросили сильно не переживать. Впереди много работы. Перерыв после ЧМ пошел мне на пользу – я отдохнул, перезагрузился и вернулся с новыми силами.

Главный турнир в этом году – Азиада в Китае. Буду делать все, чтобы поднялся флаг нашей страны»

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