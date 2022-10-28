Линден Вей из «Барыса» примет участие в Матче Звезд КХЛ
Опубликованы составы на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022.
В состав команды дивизиона Чернышева вошел нападающий «Барыса» Линден Вей.
Это второй Матч Звезд для канадского хоккеиста, ранее он играл в нем в 2018 году.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры
Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»
Комментарии