Линден Вей из «Барыса» примет участие в Матче Звезд КХЛ

Опубликованы составы на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022.

В состав команды дивизиона Чернышева вошел нападающий «Барыса» Линден Вей.

Это второй Матч Звезд для канадского хоккеиста, ранее он играл в нем в 2018 году.

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