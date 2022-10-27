«Елимай» допущен к лицензированию для участия в Первой лиге

Теги Елимай Федерация футбола Казахстана Самат Смаков Д2 Казахстан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Состоялось заседание исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.

По обращению ПФЛК, исполком допустил «Елимай» к этапу лицензирования для участия в Первой лиге в следующем сезоне. 

Ранее сообщалось, что клуб возглавил Самат Смаков.

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