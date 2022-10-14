Смаков возглавил «Елимай»

«Елимай» объявил о назначении Самата Смакова главным тренером.

43-летний Смаков – воспитанник клуба из Семея, за который выступал в 1997-1998 годах, а также в 2003-м.

Ранее он работал генеральным директором «Актобе», помощником в «Ордабасы», а также исполняющим обязанности главного тренера в «Женисе».

О возрождении «Елимая» объявили этим летом, клуб начнет выступать во Второй лиге.

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