Смаков возглавил «Елимай»
«Елимай» объявил о назначении Самата Смакова главным тренером.
43-летний Смаков – воспитанник клуба из Семея, за который выступал в 1997-1998 годах, а также в 2003-м.
Ранее он работал генеральным директором «Актобе», помощником в «Ордабасы», а также исполняющим обязанности главного тренера в «Женисе».
О возрождении «Елимая» объявили этим летом, клуб начнет выступать во Второй лиге.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
Комментарии