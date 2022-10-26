Батищев: «Ничья на выезде – тоже неплохой результат»

Полузащитник «Ордабасы» Александр Батищев прокомментировал ничью в 24-м туре КПЛ против «Аксу» (2:2).

– Непростая игра была, погода наверное внесла свои коррективы, в первом тайме непривычно было немного. Слава Богу, что получилось сохранить счет в первом тайме и отыграться. Второй тайм провели намного лучше, могли увезти три очка. Немного не хватило нам везения, ничья на выезде тоже неплохой результат. Двигаемся дальше, работаем дальше, готовимся к остальным матчам. Сейчас нас ждет интересная игра с «Актобе», приглашаю всех болельщиков на игру, мы хотим их порадовать своей игрой и победить.

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