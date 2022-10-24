«Аксу» и «Ордабасы» обменялись голами в 24-м туре КПЛ

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«Аксу» и «Ордабасы» сыграли вничью (2:2) в 24-м туре КПЛ.

Голы: Тони Сильва (10’), Гафуржан Суюмбаев (23’) – Дмитрий Бородин (20’), Александр Батищев (42’).

Таблица здесь.

Аксу – Ордабасы 2:2 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 октября, 14.00, «Орталык Павлодар»
Онлайн матча

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