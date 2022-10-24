«Аксу» и «Ордабасы» обменялись голами в 24-м туре КПЛ
«Аксу» и «Ордабасы» сыграли вничью (2:2) в 24-м туре КПЛ.
Голы: Тони Сильва (10’), Гафуржан Суюмбаев (23’) – Дмитрий Бородин (20’), Александр Батищев (42’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 24 октября, 14.00, «Орталык Павлодар»
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