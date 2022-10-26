Седнев о матче с «Аксу»: «Ничья – закономерный результат»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал ничью в 24-м туре КПЛ с «Аксу» (2:2).

– Боевой, бескомпромиссный матч с красивыми голами и с обилием ошибок. Игра получилась, если можно так сказать, живой. На мой взгляд арбитр справился, потому что такой эмоциональный матч, все участники событий проявляли на мой взгляд чрезмерные эмоции. Самое главное – не было какой-то агрессии, все было в рамках футбольного приличия. Обидно было бы какой-то из команд проиграть. Думаю, все таки ничья – это закономерный результат.

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