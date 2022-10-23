КХЛ. «Барыс» в гостях у «Нефтехимика»

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«Барыс» в гостях сыграет с «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало матча в 20:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Нефтехимик – Барыс
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

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