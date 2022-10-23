КХЛ. «Барыс» в гостях у «Нефтехимика»
«Барыс» в гостях сыграет с «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Начало матча в 20:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
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