КХЛ. «Барыс» дома примет «Амур»
«Барыс» дома примет «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Барыс Арена»
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
Комментарии