КХЛ. «Барыс» дома примет «Амур»

«Барыс» дома примет «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport.

Таблица здесь.

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