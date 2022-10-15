КХЛ. «Барыс» дома примет «Амур»

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«Барыс» дома примет «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport.

Таблица здесь.

Барыс – Амур
Дата проведения
15 октября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

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