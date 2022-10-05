Максат Кайсар узнал соперника по второму бою в UFC

Этнический казах из Китая Максат Кайсар (9-1), дебютировавший с досрочной победы в UFC, узнал дату и соперника по новому бою.

Его соперником станет мексиканец Рафа Гарсия (13-3), на счету которого пять боев в сильнейшей лиге мира.

Предварительной датой этого боя названа 17 декабря. В этот же день в UFC выступит казахстанец Сергей Морозов, который разделит октагон с американцем Ньюсоном.

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