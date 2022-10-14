Гендиректор «Кайрата» рассказал об интересе к Алипу в Европе

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал об интересе к защитнику Нуралы Алипу, выступающему на правах аренды за «Зенит».

– Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов.

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