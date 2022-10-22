Михайлис переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи «Барыса»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведен в список травмированных. Об этом сообщила пресс-служба астанинского клуба

Михайлис пропустит ближайшую выездную серию команды, которая закончится 29 октября матчем с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, в котором записал на свой счет 11 (1+10) очков.

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