Казахстанец Даидов стал обладателем титула лиги OCTAGON

Казахстанский боец Керим Даидов (6-0) завоевал титул лиги Octagon в среднем весе.

В главном бою турнира лиги OCTAGON в Турции Даидов нокаутировал узбека Абдуходира Абдувориса, нанеся тому первое поражение в карьере.

Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

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