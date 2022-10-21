Магомед Кабардиев о ближайших планах: «Занимаемся визами в Тайланд»

Чемпион лиги Naiza Магомед Кабардиев рассказал о своих ближайших планах, в том числе о первой защите титула:

«В данный момент у меня травма, уже 4 недели не тренируюсь, нужно дать полный покой. Поэтому сейчас не думаю о боях, а думаю о том, чтобы хотя бы вернуться к тренировкам. Сейчас занимаемся визами в Таиланд, дай Аллах в конце месяца несколько бойцов из нашего зала с тренером Диасом Кабдуловым полетим в Tiger Muay Thai»

Кабардиев выиграл титул чемпиона Naiza финишировав узбека Фарходжона Машрапова, одержав 9 победу при 0 в графе поражений.

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