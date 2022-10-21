Нуркен Мазбаев покинул «Тараз» (Е.Маулен)
Нуркен Мазбаев покинул свой пост главного тренера «Тараза» . Об этом сообщил журналист и комментатор Ермухамед Маулен.
«Главный тренер футбольного клуба «Тараз» Нуркен Мазбаев покинул свой пост», – написал Маулен в своем телеграм-канале.
Мазбаев возглавил жамбылский клуб в начале 2022 года. При нем «Тараз» провел 23 матча в КПЛ, в которых одержал 6 побед, потерпел 8 поражений и 9 раз сыграл вничью.
На днях таразовцы вылетели из Кубка Казахстана, проиграв в полуфинале «Акжайыку» (3:5).
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