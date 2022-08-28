Нуркен Мазбаев: «Гол «Астаны» пришел из ниоткуда»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал матч 17-го тура КПЛ против «Астаны» (1:1).

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— В этом матче мы планировали оказывать команде соперника высокое давление. Но все пошло не по плану, потому что когда мяч был у соперника, мы слишком рано начали играть в низкий блок. «Астана» больше владела мячом. А по идеи этого должны были делать мы, но этого не случилось. Я думаю, что матч сложился бы по другому, если бы мы играли повыше. Однако было видно, что ребята играли уверенно.

Во втором тайме, чтобы сохранить счет — 1:0, мы старались встречать соперника в середине поля. План отчасти работал. Но одна ошибка предрешила итог матча. Считаю, что это произошло из-за низкого качества газона. Можно сказать, что гол соперника пришел из ниоткуда. Но это не снимает с нас ответственности. Ребята старались изо всех сил. Этот пропущенный гол очень раздосадовал нас.

Мы потратили очень много сил в этой игре против «Астаны». Через четыре дня нас ждет матч в Кубке. Поэтому нам быстро нужно восстановиться. Именно в таких ситуациях призываю болельщиков поддерживать нас. Очевидно, что предстоящая игра тоже будет очень трудной.

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— Вышедший на замену Максиму Дегтярев провел на поле 30 минут. Какую оценку дадите его игре?

— Он вышел во втором тайме. Перед этим у него не было практики на протяжении 6 месяцев. Но у него есть хорошие игровые качества. Прямо сейчас, кажется, что он набирает свою форму. В прошлой игре с «Тоболом» он очень хорошо отработал и помог команде, хоть и не отличился голом. Надеемся, что в будущем он принесет еще больше пользы нашей команды.

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— В этой игре вы заменили Динмухамеда Карамана. Он еще не готов играть все 90 минут?

— В последних матчах он получил много игрового времени. Физически он может быть готов. Но футболистам так же нужно учитывать и психологическую составляющую. В таких играх всегда больше давления. Это давление может сыграть свою роль когда нужно будет выбегать в быструю атаку. Поэтому мы выпустили больше свежих игроков. Впереди нас ждут много интересных игр. Я верю в наших ребят.

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— Нам два раза подряд предстоит сыграть с «Шахтером». Один матч в Кубке, а другой — в чемпионате. Можно ли ожидать, что в двух играх будут два разных состава?

— Конечно, мы хотим продолжить свое шествие в Кубке. Матч в чемпионате тоже очень важен. Планируем попасть в число призеров. Считаю, что мы потеряли два очка. Но мы должны довольствоваться этим.

А в следующей кубковой игре мы планируем выпустить тех игроков, кто хорошо себя чувствует. Выйдут и те игроки, которые не приняли участие в матче с «Астаной». Среди них есть Гамаков, который плохо себя чувствовал утром. Есть и другие ребята, у которых не было игровой практики. Могут поменяться 2-3 игрока. Сейчас главная задача — восстановиться и приступить к тренировкам. У нас нет возможности производить большую ротацию. Но мы будем биться до конца, чтобы добиться своих целей.

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