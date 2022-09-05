Тренер «Тараза» о судействе в матче с «Шахтером»: «Если мы хотим развиваться в такой стране, то должны искоренять такие вещи»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев высказался о поражении от «Шахтера» (0:1) в 18-м туре КПЛ.

– Буквально три дня назад мы играли кубковый матч. Для подготовки было очень мало времени, но такой у нас сейчас график. Пришлось сделать ротацию, по-любому мы должны были это сделать. В связи с тем, что через пять дней опять дома игра, а потом через четыре дня выезд в Актобе. И здесь больше боишься за ребят. Когда идут большие нагрузки и переход на другое синтетическое поле, здесь очень большой риск травмы. Мы больше боялись за это, переживали, чтобы у нас без потерь было и конечно, за сам результат. Мы не проигрывали на протяжении 12 матчей, включая Кубок. Хотелось продолжить это, добыть очко в копилочку или даже три. У нас была задача – играть на победу.

Но соперник тоже готовился, у них тоже свои задачи. Считаю, что в первые 15-20 минут у «Шахтера» было преимущество. Они больше владели мячом. Хотя мы говорили ребятам, что должны создавать давление на защитников соперника, чтобы меньше нагрузки было на наших защитников. Мы понимали, что быстрее должны были восстановиться в психологическом плане. Мы-то сразу дома остались после прошлой игры, а соперник ночью добирался. Эта ночь, эта физиология – мы все понимали. На самом деле, после 20-й минуты когда мы пропустили автогол, конечно, мы там чуть-чуть не разобрались. Вратарь и защитник должны были подсказать друг другу. Это футбол. Во второй половине первого тайма мы больше начали владеть мячом и у нас были неплохие подходы. Да, во втором тайме мы поменяли двух атакующих, потом среднюю линию заменили. У нас еще лучше пошли позиционные атаки.

Я считаю, что на 200% там был пенальти. Я в футболе не первый день. Все прекрасно видели, был пенальти. Это ошибка судьи, но есть VAR. Но его не посмотрели. Я не понимаю для чего нужен VAR... Он дает желтую карточку... Нападающий в упор выходит к воротам, зачем ему падать? Он должен забивать! Он еле на ногах устоял, начинает делать шаг и его в спину руками толкают. Я не знаю, тут все очевидно. Думаю, судейский корпус, ПФЛК или федерация разберутся с этим моментом.

Я ничего плохого этому судье не желаю. Но все мы в этом спорте кровью и потом работаем, а эти люди просто перечеркивают эту работу. Я сейчас эмоционален, мне просто обидно, что такие молодые ребята позволяют себе такое. За VAR кто отвечал, я не знаю... Я считаю, это очень несправедливо по отношению к нам. На такие решающее моменты судьи должны очень ответственно смотреть. Мы бы забили гол и игра по-другому пошла бы.

Но и после этого у нас были неплохие подходы. Да, чуть-чуть не хватило точности, потому что это синтетическое поле. Соперник более приспособленный к этому полю. Мы последний раз на «синтетике» играли против «Атырау» 2 июля. Два месяца играли только на натуральных полях. Мы это все понимаем, все было против нас. Но ребятам большое спасибо, они играли до конца. Дальше будем бороться, мы не будем сдаваться.

Но если люди позволяют себе «убивать» самобытную команду – это тяжело. Мы должны развиваться и улучшаться везде. Но такие моменты портят футбол. Это ни в какие ворота не лезет. Я может быть эмоционален, но я не виню никого. Если мы хотим развиваться в такой стране, то должны искоренять такие вещи. Это очевидно, это все доказано на видео! Если бы этого не было на видео, я бы вообще ничего не сказал. Потому что я посмотрел этот эпизод два раза.

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