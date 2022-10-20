Подымский о матче с «Ордабасы»: «Ребята все вышли с желанием победить»

Вратарь «Астаны» Данил Подымский подвел итоги полуфинальной игры Кубка Казахстана против «Ордабасы» (2:3).

«Настраивались на эту игру. Ребята все хотели показать хороший матч. В целом, было тяжело, но я считаю, что это очень хороший опыт для всех молодых ребят. Было много моментов, вся команда работала во благо результата. Немного нам не хватило в концовке. Ребята все вышли с желанием победить. Я считаю, мы неплохо выглядели и старались играть на победу, но, не получилось. Будем стараться в следующих играх показать хороший результат», – сказал Подымский.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»