Бабаян о матче с «Ордабасы»: «Было обидно проигрывать на последних минутах, но это футбол»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал полуфинальный матч Кубка Казахстана с «Ордабасы» (2:3).

– Мы провели хороший первый тайм и в целом сложный был матч для нас. У нас в основном играли дублеры, мы их усилили тремя-четырьмя футболистами основной команды. В целом, думаю, что в плане организации в первом тайме был полный порядок. Здесь нужно поблагодарить и тренера дубля – Котова. Игра показала, что у «Астаны» есть хорошее будущее и хороший резерв. На второй тайм нас не хватило физически. Мы использовали все пять замен. Был высокий темп для молодых футболистов, но в то же время большой опыт. Было обидно проигрывать на последних минутах, но это футбол и от этого никуда не денешься. Я вчера уже объяснил позицию клуба, говорил о том, что невозможно биться и за чемпионство, и за кубок. У нас отрыв одно очко и есть все шансы. Но все зависит не только от нас, нужно сконцентрироваться на матче против «Атырау». Будем делать все и надеяться на осечку наших конкурентов в борьбе за чемпионство. Нужно правильно расставлять приоритеты, иначе можно остаться без ничего.

– Несмотря на результат, кого из игроков могли бы выделить в матче?

– Я бы не стал выделять кого-то, я бы выделил общекомандные действия. Молодые ребята бились до конца. Очень обидно за ребят, я зашел в раздевалку, они очень расстроены. Это был для них большой матч.

– Вопрос касательно Талгата Кусяпова. Он является левоногим центральным защитником, что в наше время – редкость, но он не является игроком стартового состава основной команды. С чем это связано?

– Ну, у нас конкуренция. Ничего более.

– По итогам сегодняшнего матча, можно ли сказать, что Прокопенко и Кусяпов будет чаще попадать в стартовый состав?

– Они провели хороший матч, но все решается в тренировочном процессе. Шансы есть у всех. Это футбол, конкуренция. Неважно кто это – местный или легионер.

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