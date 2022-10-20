Тренер «Ордабасы» Седнев о матче с «Астаной»: «Пенальти Федина показал, насколько мы вели себя высокомерно в сторону соперников»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу в полуфинале Кубка Казахстана над «Астаной» (3:2).

– Самое лучшее, что сегодня произошло – наша победа. Больше никакого удовлетворения от того, что происходило на поле. Я не узнал свою команду. О причинах можно лишь догадываться. Самая главная причина, на мой взгляд в том, что они увидели стартовый состав соперника. Они были не подготовлены и не настроены. Они думали, что им хватит мастерства, чтобы довести матч до победы. Его у нас не так много. Астанинская молодежь здорово играла с нами, несмотря на то, что опыта не так много. От их игры я получил намного больше удовольствия.

– Кого бы вы могли выделить с сегодняшнего состава «Астаны»?

– Я, к своему стыду, не очень хорошо знаком с ними. Могу выделить вратаря. Я больше следил за игрой своих ребят, пытаясь узнать мои это футболисты или нет. Как итог, пенальти показал, насколько мы вели себя высокомерно в сторону своих соперников.

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