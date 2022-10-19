«Ордабасы» вышел в финал Кубка Казахстана, забив молодежке «Астаны» на 8-й минуте компенсированного времени
«Ордабасы» вышел в финал Кубка Казахстана по футболу.
Команда одержала победу над «Астаной» (3:2), выпустившей молодежный состав.
Голы: Прокопенко (32’, 39’) – Канаткали (22’, автогол), Гедеш (65’), Ньаюдзи (90+8’).
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