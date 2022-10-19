«Ордабасы» вышел в финал Кубка Казахстана, забив молодежке «Астаны» на 8-й минуте компенсированного времени

Теги Ордабасы Астана Olimpbet-Кубок Казахстана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Ордабасы» вышел в финал Кубка Казахстана по футболу.

Команда одержала победу над «Астаной» (3:2), выпустившей молодежный состав.

Голы: Прокопенко (32’, 39’) – Канаткали (22’, автогол), Гедеш (65’), Ньаюдзи (90+8’).

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные