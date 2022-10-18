Кто сыграет в финале Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу?

Фавориты сойдутся в одной полуфинальной паре, андердоги – в другой.

В среду, 19-го октября, определятся участники решающего противостояния Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу 2022-го года. Они станут известны по итогам матчей «Акжайык» – «Тараз» и «Астана» – «Ордабасы».

В Уральске отношения будут выяснять клубы, борющиеся за выживание в высшем дивизионе чемпионата страны. И у «Акжайыка», и «Тараза» есть уникальная возможность выйти в финал турнира. В первую очередь, это касается хозяев предстоящего матча, которые еще ни разу в своей истории не забирались в Кубке страны столь высоко. В то же время для обоих аутсайдеров чемпионата кубковые матчи – дополнительная нагрузка, которая может аукнуться им при решении задачи не вылететь в Первую лигу. Уже через несколько дней «Акжайыку» и «Таразу» предстоят важнейшие игры в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана, поэтому игроки обеих команд не смогут выкинуть из своих голов мысли об этом. И все же очень хочется верить, что оба андердога проявят себя с самой лучшей стороны, ведь до заветного трофея, а с ним и путевки в еврокубки, осталось сделать всего-навсего два победных шага. Линия на игру – здесь.

«Астана» и «Ордабасы» сыграют в столице. Совсем недавно, 9-го октября, эти соперники уже встречались на главном стадионе страны. Тогда, в рамках 22-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана, астанчане стерли в порошок гостей из Шымкента, забив в их ворота шесть безответных мячей, причем все – во втором тайме. Смогут ли южане отомстить столичной команде за такое унижение? В принципе, ничего невозможного в этом нет. Для «Астаны» приоритет – чемпионская гонка, в которой коллектив Григория Бабаяна пока уступает Андрею Карповичу и его «Актобе». У «Орды» же, похоже, главная ставка как раз на Кубок страны, который южному клубу однажды уже покорялся, было это в 2011-м году. Да и опыт побед у «Ордабасы» на «Астана Арене» имеется – ее хозяев шымкентцы обыгрывали всего год назад. Так что, не стоит считать «Астану» абсолютным фаворитом в этой паре. Линия на этот полуфинал – здесь.

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