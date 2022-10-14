«Акжайык» и «Тараз» не забили голов
«Акжайык» и «Тараз» не смогли забить в матче 23-го тура КПЛ.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Акжайык Уральск»
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Акжайык –
Приндета, Омаров, Сямук, Биляли, Назаренко, Газданов, Бадоян, Каленчук, Аветисян, Рафаэл Сабино, Омиртаев.
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Тараз –
Куантаев, Айтбаев, Кавлинов, Калмуратов, Шадманов, Жаксылыков, Караман, Калдыбеков, Нурдаулет, Zhumat, Дегтярев.
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