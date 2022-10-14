«Акжайык» и «Тараз» не забили голов

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«Акжайык» и «Тараз» не смогли забить в матче 23-го тура КПЛ.

Таблица здесь.

Акжайык – Тараз 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 октября, 14.00, «Акжайык Уральск»
Онлайн матча
АкжайыкПриндета, Омаров, Сямук, Биляли, Назаренко, Газданов, Бадоян, Каленчук, Аветисян, Рафаэл Сабино, Омиртаев.
ТаразКуантаев, Айтбаев, Кавлинов, Калмуратов, Шадманов, Жаксылыков, Караман, Калдыбеков, Нурдаулет, Zhumat, Дегтярев.

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