«Акжайык» победил в перестрелке с «Таразом» и вышел в финал Кубка Казахстана
«Акжайык» победил «Тараз» (5:3) и вышел в финал Кубка Казахстана.
Голы: Табатадзе (19’), Аветисян (38’), Сабино (45’), Газданов (78’), Омиртаев (82’) – Шахметов (75’), Жумат (87’), Максат Амирханов (88’).
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