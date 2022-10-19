«Акжайык» победил в перестрелке с «Таразом» и вышел в финал Кубка Казахстана

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«Акжайык» победил «Тараз» (5:3) и вышел в финал Кубка Казахстана.

Голы: Табатадзе (19’), Аветисян (38’), Сабино (45’), Газданов (78’), Омиртаев (82’) – Шахметов (75’), Жумат (87’), Максат Амирханов (88’).

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