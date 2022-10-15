Главный тренер «Ордабасы» Седнев: «Мы постараемся сделать все для тех, кто верит в нас, сейчас все мысли о Кубковом матче»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч шымкентцев с «Шахтером» в КПЛ (1:0)

– Очень тяжелый матч, под большим психологическим прессом. Прошлый матч оставил большой рубец на всей команде, мы в большом долгу перед с теми людьми, которые в нас верят и болеют за нас. Мы хотели сегодня отдать все силы и очень важно было победить.

Еще важнее наш следующий кубковый матч, мы долго к этому шли и я надеюсь, что он будет активный и агрессивный с нашей стороны, хотя соперник очень серьезный. Мы постараемся сделать все, именно для тех, кто верит в нас, сейчас все мысли о следующем матче.

Пользуясь случаем хотел от себя лично и от лица всей команды поздравить наш женский футбольный клуб «Шымкент» с завоеванными золотыми медалями чемпионата Казахстана, для нас теперь этом будет ориентиром для достижения таких целей.

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