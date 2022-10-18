Чемпион Alash Pride Боранбаев узнал дату следующего боя

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Казахстанский боец Адиль Боранбаев (20-9-1) проведет свой следующий бой 26 ноября на турнире Alash Pride 77.

Его соперником станет кыргыз Бекболот Абдылда Уулу.

Свой последний бой Боранбаев провёл в рамках грузинской лиги GFC, проиграв нокаутом Раулю Тутараули.

До этого Адиль победил удушением Артура Малхасяна, выиграв титул временного чемпиона лиги Alash Pride.

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