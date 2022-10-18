Чемпион Alash Pride Боранбаев узнал дату следующего боя
Казахстанский боец Адиль Боранбаев (20-9-1) проведет свой следующий бой 26 ноября на турнире Alash Pride 77.
Его соперником станет кыргыз Бекболот Абдылда Уулу.
Свой последний бой Боранбаев провёл в рамках грузинской лиги GFC, проиграв нокаутом Раулю Тутараули.
До этого Адиль победил удушением Артура Малхасяна, выиграв титул временного чемпиона лиги Alash Pride.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One
Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»
Комментарии