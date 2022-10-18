Зайнутдинов о 2:2 со «Спартаком»: «Нормальный матч. Результатом недовольны»
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал ничью с московским «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.
– Нормальный матч. Результатом, конечно, недовольны. Хотели победить.
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