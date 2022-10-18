Экс-игрок ЦСКА сравнил Зайнутдинова с петухом

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче со «Спартаком» (2:2).

– Карасев справился со своей работой?

– Нормально отработал, но был спорный момент, когда Соболев упал в штрафной площади. Зайнутдинов на него наскочил, как петух на курицу. Нельзя такие вещи делать. Конечно, это похоже на пенальти.

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