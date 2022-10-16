Григорий Бабаян: «Очень сложный матч. Такие игры между «Астаной» и «Кайратом» имеют особый статус, накал страстей»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал результат матча против «Кайрата» (4:0).

– Очень сложный матч. Такие игры между «Астаной» и «Кайратом» имеют особый статус, накал страстей. Мы немного тактически изменили схему, сыграли под соперника. Было важно сыграть на результат, знали, что будет сложно и имелось определенное давление. Знали, что наши конкуренты потеряли очки.

Первые 20 минут выглядели очень хорошо, затем произошел небольшой спад. В перерыве успокоились, забили голы, получили ненужные карточки, но это такой матч, он не бывает без эмоций, хотя мы предупреждали, что их нужно контролировать. Карточки сейчас нельзя получать, потому что в следующих матчах идет борьба за чемпионство, все впереди. В целом, хороший матч, хороший результат. Поздравляю всех наших болельщиков с такой победой.

– В первые 10 минут «Астана» обескуражила «Кайрат» быстрыми атаками: такая была установка или же это привычный стиль для команды?

– Мы готовились под «Кайрат». Знали, что в центре поля они играют ромбом и при быстрых разворотах у нас будет преимущество на флангах, этого мы делали за счет подключений Камо и Тимура Досмагамбетова. В первые 10 минут это получалось, до незабитого пенальти и дальше произошел некоторый стопор. Команда должна была справиться с давлением, но в целом, мы искали эти зоны и знали, что там проблемы.

– Потеря 5 очков после вашего назначения на пост главного тренера – это вина предыдущего тренерского штаба или же вашего?

– Это недоработка только моя и больше никого.

– Сейчас идет гонка за чемпионство. Надеетесь на то, что «Кайрат» отберет очки у «Актобе» в будущем?

– Мы ни на кого не надеемся. Не хотим смотреть в турнирную таблицу, думаем о следующем матче. Посмотрим на таблицу в конце сезона.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?