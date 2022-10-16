Хамитов о призовых дзюдоистам за медали ЧМ: «Дарить такую сумму для медалистов чемпионата мира — это позор!»

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в своем инстаграме высказался о сумме призовых медалистам чемпионата мира по дзюдо из Казахстана.

«Дарить такую сумму для медалистов чемпионата мира — это позор! Для некоторых спортсменов это может быть первая и последняя победа! Считаю казахстанскому спорту нужны новые законы относительно призовых...

Вообще зачем отдавать своих детей в спорт после таких издевательств», — написал Хамитов в разделе сторис на своей странице в социальной сети под новостью о том, что призеры мирового первенства получат восемь тысяч евро за бронзовые медали.

Отметим, что на прошедшем чемпионате мира по дзюдо казахстанцы Елдос Сметов и Абиба Абужакынова стали единственными обладателями медалей, завоевав «бронзу».

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