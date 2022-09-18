Кабмин одобрил строительство Нацуниверситета спорта за Т127 млрд ТОО фирмы из Швейцарии

Правительство одобрило строительство Национального университета спорта за 127 млрд тенге ТОО, учрежденному фирмой из Швейцарии.

«Определить товарищество с ограниченной ответственностью» Saranda Building» (Саранда Билдинг) лицом, у которого будут приобретаться работы и услуги по проекту «Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе «Многофункциональный спортивный комплекс «Центр олимпийской подготовки в городе Астане», – говорится в постановлении правительства.

Напомним, 12 августа сообщалось, что на реализацию проекта планируют потратить из республиканского бюджета на 2022-2024 годы денежные средства в размере 127 311 535 758 тенге. Согласно открытым данным, учредителями Saranda Building являются некий Хамити Кемайл и связанная с ним фирма CRS-Credito per la Ricostruzione e lo Sviluppo S.A., офис которой зарегистрирован в Швейцарии.

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