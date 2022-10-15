Антонио Рукавина: «Встречу первого круга с «Кайратом» «Астана» выиграла со счетом 6:0. Естественно, сейчас кайратовцы жаждут реванша, но астанинцы в хорошей форме»

Бывший игрок «Астаны» Антонио Рукавина дал прогноз на матч столичного клуба с «Кайратом» в рамках 23-го тура КПЛ.

— Встречу первого круга с «Кайратом» «Астана» выиграла со счетом 6:0, это был невероятный, позитивный для меня, сюрприз. Естественно, сейчас кайратовцы жаждут реванша, но астанинцы находятся в хорошей форме. У них есть шанс выиграть в этом году чемпионство. Он станет огромным, если «Астана» победит в Алматы, а «Актобе» уступит «Тоболу».

Конечно, дерби всегда есть дерби, без разницы, какая ситуация в турнирной таблице. Думаю, этот субботний матч станет жарким. Футбол — такая игра, в которой любой соперник может создать проблемы «Астане». Сейчас, в конце сезона, в играх большое значение будет иметь голова. Гости, на мой взгляд, находятся в лучшей форме.

Разумеется, «Астане» необходимо только побеждать, 90 минут — это очень много времени, шансы будут, 100%. Желаю «Астане» удачи! Хочется, чтобы взяла реванш за прошлый год и выиграла со счетом 1:0.

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