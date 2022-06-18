Жена Акбулакского стрелка: «Мы предложили построить спортивно-оздоровительный центр. Нам сказали, что без откатов никаких социальных программ нет»

Жена Акбулакского стрелка Игоря Дужнова, Анаид Демирчян, заявила, что они вместе пытались открыть спортивно-оздоровительный комплекс для инвалидов и малоимущих:

«Мы были участниками бизнес-клуба, осуществляющих благотворительность. Мы тогда встретились с советником Масимова, предложили построить этот центр и столкнулись с ужасающим ответом.

Масимов сказал, что каких-либо откатов никаких социальных программ не было и нет. Нам сказали, обращайтесь в банки и берите кредиты, что мы и сделали. Мы заложили имущество. Получили 90 млн тенге в «Банк Центр Кредите», из них 20 млн тенге выплатили, осталось 70. Однако строительство так и не началось.

Это была коррупционная схема, чтобы отнять наше имущество. В конце-концов произошло незаконное выселение. Они сами себе продали по заниженной стоимости центр и дом.

В конце концов, когда эта ОПГ пришла выселять, мой муж их застрелил. Было определение суда, которое запрещало судебному исполнителю находиться при выселении. И только после случившегося Токаев объявил мораторий на выселение.

Самое главное то, что власть, нарушая все законы, хочет показать, чтобы народ боялся и не отстаивал свои права, поэтому Игорю дали пожизненное. Хотя статья совершенно другая, это была вынужденная оборона. Банки до сих пор приходят, даи я до сих пор нахожусь в своей собственности.

Я поддерживаю данный митинг! Мы против банковской олигархии» – сказала она в ходе митинга за права трудящихся в Алматы.

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