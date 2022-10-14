«Ордабасы» обыграл «Шахтер» благодаря голу Федина
«Ордабасы» обыграл карагандинский «Шахтер» (1:0) в матче 23-го тура КПЛ.
Единственный гол забил Максим Федин (71’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
- Гол:
- 1:0 – 71 Федин.
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Ордабасы –
Султанов, Закиров, Абдумажидов, Батищев, Федин (Тажибай, 86), Бородин, Бахтияров (Добай, 86), Шамши, Умаров (Луис Энрике, 75), Астанов (Ньюиадзи, 67), Брага.
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Шахтер Караганда –
Шацкий, Мустафин, Глигоров (Галкин, 46), Сапанов, Позняк, Чосич, Каньяс, Чогадзе (Алтынхан, 89), Назымханов, Кобзарь (Жангылышбай, 80), Муртазаев (Туткышев, 72).
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