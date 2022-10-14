«Ордабасы» обыграл «Шахтер» благодаря голу Федина

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«Ордабасы» обыграл карагандинский «Шахтер» (1:0) в матче 23-го тура КПЛ.

Единственный гол забил Максим Федин (71’).

Таблица здесь.

Ордабасы – Шахтер Караганда 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 октября, 16.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 71 Федин.
ОрдабасыСултанов, Закиров, Абдумажидов, Батищев, Федин (Тажибай, 86), Бородин, Бахтияров (Добай, 86), Шамши, Умаров (Луис Энрике, 75), Астанов (Ньюиадзи, 67), Брага.
Шахтер КарагандаШацкий, Мустафин, Глигоров (Галкин, 46), Сапанов, Позняк, Чосич, Каньяс, Чогадзе (Алтынхан, 89), Назымханов, Кобзарь (Жангылышбай, 80), Муртазаев (Туткышев, 72).
Предупреждения:
Каньяс (25), Шамши (48), Позняк (90), Туткышев (90).

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