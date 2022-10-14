«Ордабасы» – «Шахтер»: смотреть онлайн

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«Ордабасы» встретится с карагандинским «Шахтером» в матче 23-го тура КПЛ.

Старт в 19:00 по Астане.

Таблица здесь.

Ордабасы – Шахтер Караганда
Дата проведения
14 октября, 16.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча
ОрдабасыСултанов, Закиров, Абдумажидов, Батищев, Федин, Бородин, Бахтияров, Шамши, Умаров, Астанов, Брага.
Шахтер КарагандаШацкий, Мустафин, Глигоров, Сапанов, Позняк, Чосич, Каньяс, Чогадзе, Назымханов, Кобзарь, Муртазаев.

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