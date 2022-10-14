«Ордабасы» – «Шахтер»: смотреть онлайн
«Ордабасы» встретится с карагандинским «Шахтером» в матче 23-го тура КПЛ.
Старт в 19:00 по Астане.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
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Ордабасы –
Султанов, Закиров, Абдумажидов, Батищев, Федин, Бородин, Бахтияров, Шамши, Умаров, Астанов, Брага.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
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