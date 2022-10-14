«Туран» – «Аксу»: смотреть онлайн
«Туран» встретится с «Аксу» в матче 23-го тура КПЛ.
Старт в 19:00 по Астане.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «Туркестан Арена»
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Туран –
Керимжанов, Рудосельский, Скворцов, Жанысбаев, Токотаев, Башилов, Диакате, Евдокимов, Кабылан, Фазли, Амиров.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
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