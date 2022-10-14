«Туран» – «Аксу»: смотреть онлайн

Теги высшая лига Казахстан Аксу Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Туран» встретится с «Аксу» в матче 23-го тура КПЛ.

Старт в 19:00 по Астане.

Таблица здесь.

Туран – Аксу
Дата проведения
14 октября, 16.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча
ТуранКеримжанов, Рудосельский, Скворцов, Жанысбаев, Токотаев, Башилов, Диакате, Евдокимов, Кабылан, Фазли, Амиров.
АксуСуюмбаев, Обилор, Есимов, Жаксыбаев, Кучеренко, Бакаев, Жыргалбек-уулу, Зличич, Тунгышбаев, Силва, Турлыбек.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные