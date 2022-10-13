КХЛ. «Барыс» дома победил «Адмирал»
«Барыс» обыграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).
Голы у астанчан забили Шалапов, Асетов и Энтони.
Следующий матч казахстанцы проведут дома 15 октября против «Амура». Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport. Таблица здесь.
- Дата проведения
- 13 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- 1:0 – 10 Шалапов ()
- 2:0 – 15 Асетов (Шайхметденов, Грэм)
- 2:1 – 49 Елисеев (Лисовец, Криштоф)
- 3:1 – 51 Луис (Бракко, Вей)
- Вратари: Гудачек 21/22 – Серебряков 23/26.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
Комментарии