КХЛ. «Барыс» дома победил «Адмирал»

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«Барыс» обыграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

Голы у астанчан забили Шалапов, Асетов и Энтони.

Следующий матч казахстанцы проведут дома 15 октября против «Амура». Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport. Таблица здесь.

Барыс – Адмирал 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
13 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Шалапов ()
2:0 – 15 Асетов (Шайхметденов, Грэм)
2:1 – 49 Елисеев (Лисовец, Криштоф)
3:1 – 51 Луис (Бракко, Вей)
Вратари: Гудачек 21/22 – Серебряков 23/26.

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