КХЛ. «Барыс» дома победил «Адмирал»

«Барыс» обыграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

Голы у астанчан забили Шалапов, Асетов и Энтони.

Следующий матч казахстанцы проведут дома 15 октября против «Амура». Игра начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться по телеканалу Qazsport. Таблица здесь.

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