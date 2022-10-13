Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Адмирал» в Казахстане

«Барыс» примет «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 19:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?