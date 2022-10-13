Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Адмирал» в Казахстане

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«Барыс» примет «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 19:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

Барыс – Куньлунь 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Дата проведения
11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Родуолд (Йип, Вуд)
0:2 – 14 Йип (Челиос)
0:3 – 16 Кейн ()
0:4 – 30 Лесли (Вуд, Йип)
0:5 – 40 Ловерде (Николлс)
Вратари: Бояркин 17/19, Гудачек 7/10 – Джереми Смит 28/28.

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