Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Адмирал» в Казахстане
«Барыс» примет «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра начнется в 19:30 по Астане.
Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.
- Дата проведения
- 11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- 0:1 – 10 Родуолд (Йип, Вуд)
- 0:2 – 14 Йип (Челиос)
- 0:3 – 16 Кейн ()
- 0:4 – 30 Лесли (Вуд, Йип)
- 0:5 – 40 Ловерде (Николлс)
- Вратари: Бояркин 17/19, Гудачек 7/10 – Джереми Смит 28/28.
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