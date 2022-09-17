Сборная Литвы по футболу заинтересована в проведении товарищеской игры против Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Литовцы готовы организовать контрольную встречу у себя на родине, в Литве. Однако сборная Казахстана проведет 19 ноября матч против ОАЭ в гостях, поэтому вариант с Литвой не является для нее удобным. Второй товарищеский матч в ноябре казахстанцы хотят провести там же, в ОАЭ.

Последний раз сборные Казахстана и Литвы встречались осенью 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами – 0:2 в Вильнюсе и 1:2 в Алматы соответственно.

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