Адиев ответил, когда сборная Казахстана должна выйти на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев считает, что команда должна выйти на чемпионат мира к 2026 году.

– Как много времени это займет? На самом деле, я не знаю. По крайней мере, это должно произойти к 2026 году. Это мое предположение (смеется).

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