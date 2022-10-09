Главный тренер «Тобола» Миланович: «Проспали первый тайм, пропустили легкие голы. У «Аксу» было больше желания на победу»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович высказался о разгромном поражении павлодарскому «Аксу» на выезде (0:3) в 22-м туре КПЛ.

«Плохо сыграли, не настроились на борьбу. Проспали первый тайм, пропустили легкие голы. Один брак, второй. Теряли мячи и легко пропустили. Потом пробовали забить, но не получилось. Просто не настроились на борьбу. У «Аксу» было больше желания и много единоборств проиграли в середине поля. Из-за этого не выиграли», — сказал Миланович.

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