«Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания». Токаев попрощался с «Сибиряком»
Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев в своем инстаграме выступил с обращением к российскому клубу «Сибиряк».
«Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт профессионализм! Я очень рад, что смог хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с Вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания», — написал казахстанский игрок в публикации на своей странице в социальной сети, объявив уход из клуба.
Отметим, что Токаев официально перешел в российскую команду из Новосибирска 30-го июня текущего года. До этого Жомарт выступал за «Атырау».
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
Комментарии