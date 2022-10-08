«Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания». Токаев попрощался с «Сибиряком»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев в своем инстаграме выступил с обращением к российскому клубу «Сибиряк».

«Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт профессионализм! Я очень рад, что смог хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с Вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания», — написал казахстанский игрок в публикации на своей странице в социальной сети, объявив уход из клуба.

Отметим, что Токаев официально перешел в российскую команду из Новосибирска 30-го июня текущего года. До этого Жомарт выступал за «Атырау».

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