Георгий Жуков о возвращении в «Кайрат»: «😅😅😅»

Игрок сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков в своем инстаграме ответил на вопрос о возвращении в алматинский «Кайрат».

В разделе сторис на своей странице в социальной сети один из подписчиков Жукова спросил его «Когда в «Кайрат»?», на что Георгий ответил тремя нервно смеющимися эмодзи.

Хавбек выступал за алматинский клуб с 2017-го по 2019-й год.

Жуков родился в Семее в ноябре 1994-го года и в возрасте пяти лет иммигрировал в Бельгию со своей семьей.

Отметим, что на данный момент казахстанский футболист выступает за китайский клуб «Цанчжоу Майти Лайонс» вместе с бывшим форвардом «Кайрата» Хосе Канте.

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