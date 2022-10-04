Швырев о победном голе «Кызыл-Жару»: «Перед выходом на поле сказал Астанову, что забью гол и мы увидимся у углового флажка»

Нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев прокомментировал победу в матче 21-го тура КПЛ против «Кызыл-Жара» (2:1).

– В первую очередь, хотел бы поздравить всех болельщиков с победой и с тем, что мы набрали очень важные три очка. «Кызыл-Жар» – хорошая и крепкая команда, которая до последних минут навязывала нам борьбу. В Петропавловске всегда очень сложно играть. На стадионе очень тяжелое искусственное поле, и в день игры было довольно холодно. Но самое главное то, что мы боролись до конца, победили, сумели порадовать болельщиков и себя. Мы довольны результатом.

Я очень рад тому, что мне удалось забить в таком непростом матче. Каждый игрок, который выходит на замену, изо всех сил пытается усилить игру, помочь своей команде добиться результата. Хорошо, что для нас все сложилось так. Перед моим выходом на поле, Астанов сказал мне, что нужно цепляться. Я ему ответил, что я забью гол и мы увидимся у углового флажка. Слава Богу, что в компенсированное время я забил, и мы встретились там.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?