Жуков вылетел в Китай. Недавно сообщалось о его переходе в «Ухань»

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков на своей странице в Instagram выложил сторис с вылетом в Китай.

По сообщениям журналиста Айдына Кожахмета, игрок скоро подпишет контракт с «Уханем», а сейчас будет проходить 10-дневный карантин.

«Ухань» находится на 13-й строчке чемпионата Китая. Ранее Жуков выступал в краковской «Висле», которая решила не продлевать с ним контракт.

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