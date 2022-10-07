ПФЛК представила символическую сборную 21-го тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 21-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь:
Тимурбек Закиров («Ордабасы»)
Защитники:
Алекса Аманович («Тобол»)
Сергей Малый («Тобол»)
Одилбек Абдумажитов («Ордабасы»)
Центральные полузащитники:
Серикжан Мужиков («Тобол»)
Петрос Аветисян («Акжайык»)
Правый полузащитник:
Марин Томасов («Астана»)
Левый полузащитник:
Жан-Али Пайруз («Мактаарал»)
Нападающие:
Руан Телеш («Каспий»)
Артур Шушеначев («Кайрат»)
Тома Табатадзе («Акжайык»)
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