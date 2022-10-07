ПФЛК представила символическую сборную 21-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 21-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь:

Тимурбек Закиров («Ордабасы»)

Защитники:

Алекса Аманович («Тобол»)

Сергей Малый («Тобол»)

Одилбек Абдумажитов («Ордабасы»)

Центральные полузащитники:

Серикжан Мужиков («Тобол»)

Петрос Аветисян («Акжайык»)

Правый полузащитник:

Марин Томасов («Астана»)

Левый полузащитник:

Жан-Али Пайруз («Мактаарал»)

Нападающие:

Руан Телеш («Каспий»)

Артур Шушеначев («Кайрат»)

Тома Табатадзе («Акжайык»)

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